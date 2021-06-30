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Ліквідація банків: Рада змінила процедуру

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Україна, Середа 30 червня 2021 11:43
Ліквідація банків: Рада змінила процедуру Фото: Рада змінила процедуру ліквідації банків в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №4546.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 256 нардепів.

Закон удосконалює деякі питання відшкодування шкоди (збитків) особами, пов'язаними з банком. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО буде дієвим у питанні повернення активів банків-банкрутів.

Прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. У законі передбачили звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації.

Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.

Глава податкового комітету Данило Гетманцев раніше повідомляв, що Фонд гарантування вкладів при ліквідації банків виявив виведених грошей на 120 млрд гривень і встановив 700 пов'язаних з банками осіб та інших, які можуть бути причетні до заподіяння шкоди.

Нагадаємо, фінкомітет рекомендував Раді схвалити цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, парламент у кінці травня підтримав відповідний законопроект №4546 у першому читанні.

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