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У Кабулі прогриміли нові вибухи, - TRT

Автор: Сергій Пишкін

У Кабулі пролунали чергові вибухи. За попередньою інформацією один із них був поруч з аеропортом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT.

За інформацією іншого ЗМІ CGTN, новий вибух стався неподалік від аеропорту.

За даними Al Arabia вибухів було декілька і вони сталися на околиці Кабулу.

Подробиць наразі немає. Про жертв та постраждалих в результаті нових вибухів також не повідомляється.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабулу прогреміли два вибухи. Кількість жертв продовжує рости.

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АфганистанКабул