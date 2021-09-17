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З Кабулу вилетів третій евакуаційний рейс зі 170 людьми на борту

Автор: Сергій Пишкін

З Афганістану до Катару вилетів третій чартерний рейс. На борту перебуває 170 пасажирів серед яких громадяни Бельгії, Британії, Хорватії, Німеччини, Італії та США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що пасажири рейсу були доставлені до аеропорту Кабулу конвоєм. Після прибуття до Катару, евакуйовані тимчасово перебуватимуть в комплексі, що приймає біженців з Афганістану.

Сьогодні Катар став ланкою між Заходом й Талібаном. Нещодавно країна уклала з представниками радикального руху угоду, що й забезпечило безпечний прохід для евакуйованих.

Загалом на борту літака перебувають 170 осіб, серед яких громадяни низки країни.

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АфганистанКабул