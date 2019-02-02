В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків із 9,5 тонн кокаїну

Це найбільша затримана партія наркотиків у історії острівної держави
В столице Кабо-Верде Прае в порту полиция задержала судно под флагом Панамы с 9,5 тонн кокаина на борту и 11 моряков, находившихся на нем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Все 11 задержанных членов экипажа - россияне.
Отмечается, что это крупнейшая задержанная партия наркотиков в истории островного государства.
Судно следовало из Южной Америки в Марокко и остановилось в порту после смерти члена экипажа.
Накануне полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков и после прибытия в порт на судне сразу был проведен обыск.
На фотографиях, представленных полицией в пятницу, видны десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.
Напомним, в Латвии правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина, что является самой крупной партией, изъятой когда-либо в стране.
Наркотики прибыли из Эквадора и были спрятаны в ящиках из-под бананов. Во время операции полиция изъяла 2 тыс.199 брикетов, их стоимость на черном рынке оценивается в 1 миллиард евро.