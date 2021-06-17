Кабміну заборонено підвищувати податки для "зеленої" енергетики, - Тинний

За його словами, норма про запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, яку уряд запропонував у законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), має бути виключена.

"Лишилася норма пряма діючого закону, яка каже, що будь-які зміни надалі можливі тільки на зменшення податків для "зеленої" енергетики", - сказав Тинний.

Він також наголосив, що намагання влади змінити податкове законодавство негативно сприймають інвестори, і вони будуть оскаржувати цю норму в судах, в разі її запровадження. Та зазначив, що інвестори вже йдуть з України через нестабільність законодавства.

"Акциз в 3,2%. Напевно, хлопці будуть думати: може, це в останній раз? Одразу суди, мільярди… Для тих, хто не в курсі, у нас прямі іноземні інвестиції вперше за всі роки від’ємні. Вони впали, і є від’ємними. Це дивно вважати, що якщо кидають інвесторів, які вклали за всі роки незалежності 27-28% всіх грошей, які коли-небудь прийшли в цю країну саме в галузь ВДЕ, не підуть з країни", - розповів Тинний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на "зелену" енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.