Кабміну рекомендують внести до ВР ряд законів щодо невиплат зарплат

Пропонується посилити захист прав працівників на своєчасну виплату зарплати у випадку неплатоспроможності роботодавця
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів слухання на тему "Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати", за результатами яких Кабінету міністрів рекомендовано внести до Верховної ради ряд законопроектів щодо проблематики у сфері невиплат зарплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Зокрема, Кабміну рекомендовано забезпечити підготовку та подання до Ради законопроектів:
Крім того, КМУ також рекомендується вжити термінових заходів, спрямованих на вирішення проблеми заборгованості з виплати зарплати працівникам підприємств, установ і організацій, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади, зокрема:
Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні станом на 1 лютого 2020 року становила 3034,1 млн грн, що 0,3 млн грн менше, ніж місяцем раніше (3034,4 млн грн).
Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України погасив перед українськими шахтарями понад півмільярда гривень боргів.