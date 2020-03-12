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Кабміну рекомендують внести до ВР ряд законів щодо невиплат зарплат

Новини » Політика     12.03.2020 - 14:09
Кабміну рекомендують внести до ВР ряд законів щодо невиплат зарплат
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Пропонується посилити захист прав працівників на своєчасну виплату зарплати у випадку неплатоспроможності роботодавця

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів слухання на тему "Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати", за результатами яких Кабінету міністрів рекомендовано внести до Верховної ради ряд законопроектів щодо проблематики у сфері невиплат зарплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, Кабміну рекомендовано забезпечити підготовку та подання до Ради законопроектів:

  • щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця;
  • про забезпечення задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи та ратифікації ст.25 Європейської соціальної хартії (переглянутої) і розділу III Конвенції МОП №173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця;
  • щодо посилення механізму компенсації працівнику завданих втрат у разі порушення строків виплати заробітної плати.

Крім того, КМУ також рекомендується вжити термінових заходів, спрямованих на вирішення проблеми заборгованості з виплати зарплати працівникам підприємств, установ і організацій, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади, зокрема:

  • забезпечити своєчасну оплату підприємствам за роботи, виконані на замовлення держави, та повернення заборгованості за попередні роки;
  • сприяти забезпеченню державним замовленням на виконання робіт та надання послуг підприємств державної форми власності;
  • передбачити у державному бюджеті України на 2020 та наступні роки кошти на проведення модернізації шахт держпідприємств.

Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні станом на 1 лютого 2020 року становила 3034,1 млн грн, що 0,3 млн грн менше, ніж місяцем раніше (3034,4 млн грн).

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України погасив перед українськими шахтарями понад півмільярда гривень боргів.

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