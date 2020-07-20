Кабміну пропонують створити Тимчасового національного тютюнового оператора

У Кабінеті міністрів розглядають проект постанови про створення Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів. Автор документа не вказаний, проте критерії для вибору головного оптового торговця сигаретами прописані під компанію "Тедис-Україна".

Про це повідомив журналіст Сергій Лямець.

Згідно з проектом постанови, міністерствам та ДПС у місячний термін пропонують розробити порядок взаємодії з Тимчасовим національним оператором, вибирати якого повинні самі виробники та імпортери тютюнових виробів. Вони ж будуть самостійно перевіряти підтверджуючі документи кандидата.

За словами журналіста, демонополізація тютюнової галузі повністю зупинена, попри заяви Володимира Зеленського про пріоритет "боротьби з монополією для побудови конкурентної тютюнового ринку".

Так само, журналіст нагадав, що АМКУ рекомендував тютюновим компаніям до 1 січня 2020 року привести реалізацію сигарет у відповідність з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції. Станом на липень 2020 року, рекомендації АМКУ тютюновими компаніями - не виконані.

Крім того, зазначає журналіст, тютюнові компанії не дотримуються зобов'язання по сплаті податків, задекларовані в Меморандумі з урядом.

"Великі суми, про які кажуть тютюнові компанії в прес-релізах - це акцизний збір і ПДВ, який сплачують споживачі, купуючи пачку сигарет з наклеєною маркою. Ставлення податку на прибуток до сукупного доходу тютюнових компаній у 2016-2019 роках склало всього від 0,04% до 0,97%. Основна частина прибутку виводиться у вигляді роялті та інших платежів на іноземні материнські компанії тютюнових корпорацій. Мінекономіки та ДПС не роблять нічого, щоб західні компанії почали платити податок на прибуток", - вважає Лямець.

Нагадаємо, 15 липня Господарський суд Києва заарештував рахунки за позовом АМКУ до ТОВ "Тедіс Україна" і чотирьом групам компаній виробників тютюнових виробів про стягнення штрафу в примусовому порядку.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету. Виконуючою обов'язки глави АМКУ стала його заступник Пищанська.