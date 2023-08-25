В Кабмине сделали заявление о сроках окончания войны: к чему готовиться

Пока неизвестно, сколько еще продлится развязанная Российской Федерацией война. Украина должна быть готова к марафону.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Завтрака на 1+1".

"Я не знаю, сколько продлится эта война, но мы должны быть готовы ментально, физически, политически - во всех смыслах должны быть готовы к марафону. Так, как я писала. Об этом говорит президент, об этом говорят наши военные", - заявил Верещук.

По ее словам, во время поездок по областям, она увидела как часто люди ошибочно воспринимают войну, особенно это касается тыловых регионов. Как отметила Верещук, конечно, украинцы хотят, чтобы война как можно скорее завершилась, однако враг, со своей стороны, рассчитывает на нашу усталость и эмоциональные всплески.

"Враг должен четко знать, что мы готовы и будем воевать столько, сколько потребуется, чтобы они проиграли", - добавила Верещук.

Отвечая на вопрос, что делать каждому украинцу для победы Верещук заявила: "Воспользуюсь формулой президента Владимира Зеленского: воевать тем, кто может воевать, помогать должны те, кто не может воевать. Не мешать - те, кто не может ни воевать, ни помогать. Все".

Вместе с тем вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что поддержка Украины со стороны международных партнеров зависит и от настроения украинцев. Если украинцы готовы воевать и готовы побеждать - мир будет помогать стране больше.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские воины приблизились ко второй линии обороны оккупантов в Запорожской области. Таким образом они еще больше расширили прорыв российских оборонительных линий в этом регионе.

В частности воины продвинулись на север от Бахмута и захватили российские передовые позиции.