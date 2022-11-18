В Кабмине разработали план действий по восстановлению деоккупированных территорий

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По ее словам, основой для плана стал живой опыт, полученный в процессе активного освобождения украинских городов и сел за последние 2 месяца. За это время Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий, возглавляемый Верещук, сформировал алгоритм первоочередных действий.

"Коордштаб поручил Минреинтеграции разработать план действий органов государственной и местной власти во время деоккупации. Также мы получили поручение премьер-министра Украины нормативно урегулировать вопросы жизнедеятельности деоккупированных территорий. Сейчас есть готовый проект плана, и надеюсь, что на следующей неделе он уже будет принят правительством", – рассказала Верещук.

В разработанном проекте – 168 мероприятий, которые обеспечат восстановление освобожденных регионов. Среди ключевых направлений:

возобновление деятельности местных властей, территориальных подразделений органов государственной власти;

возобновление казначейского обслуживания;

организация предоставления медицинской, социальной, других видов пособий, выплаты пенсий;

восстановление инфраструктуры: электро-, газо- и водоснабжение;

обеспечение населения пищевыми продуктами и лекарствами;

обеспечение правопорядка.

Главными исполнителями определены военные администрации или органы местного самоуправления, поскольку они лучше знают потребности и ситуацию в каждом из случаев.

"Мы опубликуем план действий сразу после его принятия. Чтобы все увидели и имели такой указатель: и местные власти и жители на ДОТ, и помогающие нам международные гуманитарные организации, и наши соотечественники, которые пока находятся на временно оккупированных территориях. Все увидят : у украинских власти план, как будут восстанавливаться территории после освобождения", - отметила Ирина Верещук.