В Кабмине допускают повышение налогов для помощи бизнесу, который атакует РФ

По словам министра, фонд компенсации планируется наполнять из нескольких источников. Речь идет, в частности, о средствах государства и помощи международных доноров.

Однако для запуска механизма Украине необходим значительный стартовый капитал. По оценке Кравченко, речь идет как минимум о 2-3 млрд долларов.

Повышение НДС как один из вариантов

В Кабмине уже обсуждали возможные способы финансирования с Министерством финансов, международными финансовыми организациями и профильными комитетами Верховной Рады.

Среди разных вариантов одним из наиболее реалистичных сейчас считают повышение НДС.

Кравченко пояснил, что этот механизм рассматривают с помощью возможности быстро получить значительный объем средств. При выборе источника финансирования учитывался масштаб ресурса, особенности его администрирования и скорость наполнения фонда.

"Сегодня это единственное решение, позволяющее быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой", - заявил министр.

В то же время, окончательного решения о повышении НДС из приведенных слов министра не следует. Речь идет об одном из вариантов, рассматриваемых сейчас для наполнения страхового фонда.