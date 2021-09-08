У Кабміні заявили про зниження цін на продукти: що подешевшало найбільше

Відпускні ціни виробників овочів знизилися у серпні в порівнянні з липнем. На 16% подешевшали морква та буряк, на 7% - картопля, на 4% - капуста та цибуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства ( Мінагрополітики ).

Крім того, по деяких продуктах харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції. Відбулось подорожчання (4%) м'яса великої рогатої худоби та свинини (5%), молоко вищого ґатунку змінилось в ціні на 2%, м'ясо курей на 3%.

"Ціни на масло вершкове, олію та цукор не зросли", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінагрополітики, спостерігається зниження цін на крупи - у порівнянні з попереднім місяцем подешевшали ячмінні (-2%), кукрудзяні (-1%) та горохові групи (-1%).

Нагадаємо, у липні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року морква подорожчала на 195,5% до 17,7 гривень за кілограм, буряк - на 180,5% до 15,1 гривень за кілограм, цибуля - на 124,4% до 11,5 гривень за кілограм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривень за кілограм.

Крім того, олія соняшникова подорожчала на 53,9% до 64,7 гривень за літр, цукор на - 32,2% до 27,6 гривень за кілограм.