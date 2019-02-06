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У Кабміні заявили про ризики нецільового використання виплачених субсидій

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 12:59
У Кабміні заявили про ризики нецільового використання виплачених субсидій
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні вказали на ризики виплати субсидій готівкою

У Кабінеті міністрів України не виключають нецільове використання виплачених субсидій, так як гроші будуть видаватися безпосередньо одержувачу. Про це говориться прогнозі впливу до постанови Кабміну про старт виплати субсидій з березня, який є розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, в уряді прогнозують, що підприємства, які надають послуги ЖКГ (також управителі, ОСББ та кооперативи), з виплатою субсидій готівкою зможуть отримувати відшкодування витрат за надані послуги. Крім того, прогнозується спрощення обігу та звітності підприємств.

У Кабміні пояснили, що дають можливість домогосподарству розраховуватися з підприємствами без відстрочки, тим самим контролювати розрахунковий процес без посередників.

"Разом з тим, оскільки кошти субсидії будуть виплачуватися безпосередньо одержувачу, існує ризик нецільового використання ним коштів", - йдеться в документі.

Крім того, на початковому етапі буду існувати кілька альтернативних механізмів надання субсидій, що буде супроводжуватися певними незручностями. Серед прогнозованих ефектів також вказується позитивний вплив на "Ощадбанк", який зможе розширити коло клієнтів і залучити додаткові оборотні кошти. В уряді вважають, що нова послуга дозволить підвищити зарплати листоношам.

 

Фото: документ Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив початок виплати субсидій з березня 2019 року.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що у Кабміні розробляють механізм захисту від нецільового використання субсидій.

 

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