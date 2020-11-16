У Кабміні заявили, що реалізують рішення Ради щодо карантину на вихідних

У Кабінеті міністрів України відреагували на пропозицію депутатів Верховної ради щодо скасування карантину вихідного дня. Уряд буде виконувати рішення парламенту.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, завтра на засіданні Ради урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

"Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від прийняття рішення будемо його реалізовувати законним способом", - наголосив Немчінов.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді зареєстрували постанову, в якій народні депутати рекомендують Кабміну скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" ще не обговорювали підтримку постанови про скасування карантину на вихідних.

Тим часом в Україні продовжують протестувати проти введення карантину вихідного дня. Сьогодні підприємці виходили на вулиці Києва, Рівного та Миколаєва.