У Кабміні заявили, що до "чорних скриньок" літака АН-26 поки немає доступу

Фото: катастрофа літака (dsns.gov.ua)

Глава урядової слідчої комісії, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський заявив, що доступу до бортових самописців літака Ан-26, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, поки що немає. Вони знаходяться у хвостовій частині літака.

Про це він розповів у ході позачергового засідання Кабміну.

"Чорні ящики лежать у хвостовій частині літака, до них поки що доступу немає, поки не завершені роботи з тілами загиблих", - заявив віце-прем'єр.

Він зазначив, що доступ до самописців отримають по завершенню робіт з тілами загиблих.

"Як тільки будуть завершені роботи з тілами загиблих, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть дістатися до чорних ящиків, тобто бортових самописців, і в залежності від їх стану тоді ми зможемо отримати дані", - розповів Уруський.

Нагадаємо, глава комісії також повідомив, що уламки літака АН-26 доставлять на спеціальний майданчик. Експерти спробують зібрати літак у початковий стан.

Як писало РБК-Україна, військовий літак АН-26 зазнав аварії вчора біля Чугуєва о 20:45 під час проведення навчальних польотів. На борту перебували 27 осіб, з них 20 - курсанти харківського військового університету; загинули 26 осіб.

В Офісі президента заявили, що місце катастрофи обстежуватимуть ще мінімум два дні.