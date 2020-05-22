В Кабміні затвердили проект плану заходів для врегулювання проблеми лісових пожеж

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах. План повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Заступник глави Мінекоенерго Ірина Ставчук заявила, що проблема пожеж виникає кожної весни та осені в результаті випалювання рослинних залишків.

"Цього року масштаби пожеж внаслідок несанкціонованого і неконтрольованого випалювання рослинності набули особливо великих розмірів. Слід лише згадати пожежі у Чорнобильській зоні, на приборкання яких були спрямовані значні сили", - нагадала вона.

Зазначається, що однією зі складових плану є інформаційна робота з населенням.

Нагадаємо, цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження. Всі осередки пожежі в Чорнобильському лісі було ліквідовано лише в середині травня.

Через збільшення кількості лісових пожеж Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за паління трави, що передбачає підвищення розміру штрафу у 18 разів.