В Кабміні затвердили проект плану заходів для врегулювання проблеми лісових пожеж

Однією зі складових плану є інформаційна робота з населенням
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах. План повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.
Заступник глави Мінекоенерго Ірина Ставчук заявила, що проблема пожеж виникає кожної весни та осені в результаті випалювання рослинних залишків.
"Цього року масштаби пожеж внаслідок несанкціонованого і неконтрольованого випалювання рослинності набули особливо великих розмірів. Слід лише згадати пожежі у Чорнобильській зоні, на приборкання яких були спрямовані значні сили", - нагадала вона.
Зазначається, що однією зі складових плану є інформаційна робота з населенням.
Нагадаємо, цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження. Всі осередки пожежі в Чорнобильському лісі було ліквідовано лише в середині травня.
Через збільшення кількості лісових пожеж Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за паління трави, що передбачає підвищення розміру штрафу у 18 разів.
Автор: Дмитро Левицький