У Кабміні уточнили видатки Мінветеранів у рамках бюджету надзвичайної ситуації

Видатки на Міністерство у справах ветеранів України у рамках бюджету надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу становлять 987 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до внесених змін держбюджету-2020, понад 246 млн гривень передбачені на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС.

Вказано, що це дасть можливість 6 тисячам ветеранів війни пройти психологічну реабілітацію, майже 4 тисячам ветеранів - соціальну та професійну адаптацію, а також забезпечити санаторно-курортним лікуванням понад 8 тисяч ветеранів, профінансувати утримання центрів соціально-психологічної реабілітації та забезпечити підготовку національної збірної України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".

Крім того, передбачено:

понад 305 млн грн субвенції місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації членам сімей загиблих АТО/ООС, особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи (постанова КМУ №719). Ці кошти підуть на вирішення питання із забезпеченням житла даним особам;

понад 248 млн грн субвенції місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень для внутрішньо переміщених осіб АТО/ООС, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи або учасниками бойових дій (постанова КМУ №280);

понад 7 млн грн субвенції місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації членам сімей загиблих та особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи з числа учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що в державний бюджет повернеться до 40% коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня ВР прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.