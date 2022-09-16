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В уряді повідомили, скільки шкіл в Україні забезпечені укриттями

Фото: укриттями забезпечені 68% в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На сьогодні 68% закладів середньої освіти в Україні забезпечені укриттями. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урядової наради повідомив, що станом на 5 липня цей показник складав 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Шкарлет зазначив, що на наступний рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради підкреслив, що потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

"Потрібно створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри, необхідні зміни в проектну документацію, виділення коштів і реалізація проекту", - відзначив очільник уряду.

Нагадаємо, укриття у школах Києва доступні лише для учнів та вчителів. Для сторонніх вхід до закладів освіти закритий навіть під час повітряної тривоги.

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