У Кабміні зробили важливу заяву про роботу шкіл з вересня

Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі у населених пунктах, де це можливо. У прифронтових областях і прикордонних громадах навчання проходитиме в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

На селекторній нараді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з очільниками регіонів зазначалося, що захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені у готовність до використання.

Шмигаль також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту для підвезення дітей з та до освітніх закладів.

"Безпека дітей - найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними", - сказав очільник уряду.