У Кабміні роз'яснили, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. У державному бюджеті України на цей рік на такі видатки передбачено 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє урядовий портал.

Порядок передбачає, що грошову компенсацію будуть надавати постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року. Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

Для отримання компенсації необхідно перш за все подати перший пакет документів до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації (ОМС/ВЦА) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем розташування зруйнованого житла:

заяву про проведення обстеження житла за формою;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви.

Протягом 5 календарних днів з моменту надходження заяви заявнику мають надати відповідь щодо рішення та дати проведення обстеження (яке здійснюється у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття такого рішення).

За бажанням громадянин може долучитися до роботи комісії з обстеження, надавати пояснення, додавати інші необхідні документи та/або інформацію, здійснювати фото- та відеофіксацію обстеження житла.

За наявності відповідних підстав заявник має отримати протягом 3 робочих днів після проведення обстеження від ОМС/ВЦА акт про проведення обстеження та довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

Після цього громадянин може самостійно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на його зруйноване житло, подавши до держреєстратора акт обстеження житла та документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна.

Наступний крок - подання другого пакету документів до ОМС/ВЦА або ЦНАП за місцем розташування зруйнованого житла. У нього входить:

заява про виплату грошової компенсації (у заяві зазначаються реквізити банківської картки, на яку перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до інших ОМС/ВЦА);

копія довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

копія акту обстеження житла;

інформаційна довідка (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв'язку з його знищенням.

Після цього заявник має отримати протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення його копію із зазначенням розміру грошової компенсації або відмову у її виплаті.

"У разі прийняття позитивного рішення комісією щодо виплати компенсації, отримати її на банківський рахунок протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів регіональним органам соціального захисту населення", - зазначають у Кабміні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 2 вересня затвердив порядок виплати компенсацій за зруйноване на Донбасі житло.

Як писало РБК-Україна, раніше КМУ виділив понад 5,5 млн гривень на тимчасове житло для переселенців. За ці гроші куплять 18 квартир і один будинок в Краматорську, Покровську (Донецька область) і Приморську (Запорізька область).