В уряді розробили механізм для отримання пенсій на окупованих територіях: в чому він полягає

"Банки всі 100% пенсійних виплат зараховують на картки, але на частині окупованих територій ними неможливо скористатися", - сказала вона.

За підрахунками Лазебної, з усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тис. людей поштовий оператор не має сьогодні можливості донести пенсію на окупованих територіях.

Для тих українців, які наразі не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в "Ощадбанку" і на них зараховують пенсійні виплати.

Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшися до "Ощадбанку" за першій можливості. Також можна дочекатися, коли "Укрпошта" зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.

Відзначимо, у 6 регіонах України, де є окуповані міста та села з 2,9 млн пенсіонерів пенсію отримали 2,6 млн людей (90%).