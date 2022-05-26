RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В уряді розробили механізм для отримання пенсій на окупованих територіях: в чому він полягає

Фото: пенсії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Не всі, хто зараз проживає на окупованих територіях, може отримати нараховані пенсійні виплати готівкою або взагалі використати їх, тому в Кабміні розробили механізм, який дозволяє обійти цю складність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соцполітики Марини Лазебної.

"Банки всі 100% пенсійних виплат зараховують на картки, але на частині окупованих територій ними неможливо скористатися", - сказала вона.

За підрахунками Лазебної, з усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тис. людей поштовий оператор не має сьогодні можливості донести пенсію на окупованих територіях.

Для тих українців, які наразі не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в "Ощадбанку" і на них зараховують пенсійні виплати.

Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшися до "Ощадбанку" за першій можливості. Також можна дочекатися, коли "Укрпошта" зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.

Відзначимо, у 6 регіонах України, де є окуповані міста та села з 2,9 млн пенсіонерів пенсію отримали 2,6 млн людей (90%).

Як повідомлялося, в Донецькій області на сьогоднішній день потреби у пенсіях за травень вже повністю профінансовані. Гроші привезли більшості пенсіонерів, але приблизно третина пенсіонерів ще не отримала виплати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії