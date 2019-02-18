У Кабміні розповіли, коли ВР розгляне закон про мови освіти нацменшин

Законопроекти дозволяють продовжити період імплементації мовної статті закону про освіту до 2023 року

В ближайшее время Верховная рада может рассмотреть новый законопроект о праве национальных меньшинств на образование на родных языках. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, совместно с народными депутатами был разработан дополнительный образовательный законопроект, который учитывает все предостережения.

"На рассмотрении в Верховной раде находятся уже два законопроекта, которые позволяют при их принятии продолжить внедрение статьи 7 закона "Об образовании" до 2023 года, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это именно то, что нам необходимо. В частности, для тех школ, где языками обучения являются неславянские языки нацменьшинств, для всех классов и учителей, чтобы разработать словари и подготовить учителей к внедрению этого закона", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время законопроекты могут быть рассмотрены в сессионном зале.

"Мне очень хотелось бы рассчитывать на то, что уже после нашей работы с парламентариями и после выработки дополнительного законопроекта, который учитывает уже все предостережения, что этот законопроект увидит свое голосование в Раде. Со своей стороны, правительство сделало свой шаг уже год назад. Сейчас мы еще раз в диалоге с парламентариями попытались выйти на еще один результат. Это новый законопроект, который уже прошел комитет по вопросам образования. Все зависит от воли наших народных избранников ", - проинформировала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, также ведутся консультации с нацменьшинствами.

"Мы считаем, что нам удалось достичь взаимопонимания со всеми странами-соседями, кроме, к сожалению, Венгрии. Хотелось бы, чтобы это был диалог со стороны представителей нацменьшинства, а не шантаж со стороны правительства другой страны по поводу позиции Украины", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в феврале 2018 года Министерство образования и науки приняло рекомендации Венецианской комиссии по поводу языковой статьи закона "Об образовании" и согласилось с продолжением переходного периода для ее осуществления до 2023 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году Венецианская комиссия рекомендовала продолжить переходный период для имплементации "языковой статьи" закона об образовании.

Добавим, президент Петр Порошенко заявлял, что языковая статья образовательной реформы полностью соответствует европейским практикам.