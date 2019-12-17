У Кабміні розповіли, коли Україні не знадобляться кредити МВФ

Через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі Свобода слова на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона нагадала, що Україна досягла домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму з МВФ.

"Це нова програма на три роки на приблизно 5,5 млрд доларів. Ця програма на три роки, як ми її в середині називаємо, сподіваємось остання программа, яку ми не закінчимо на півдороги, а ми з нею випустимось. І вже співробітництво наше з фондом буде як країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування", - заявила Маркарова.

За її словами, програма базується на стандартних питаннях для МВФ. Зокрема, фіскальній, монетарній та антикорупційній політиках.

"У України абсолютно є шанс через три роки стати самодостатньою", - додала вона.

Раніше речник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що остаточне затвердження програми МВФ для України залежатиме від від виконання попередніх умов.

РБК-Укрїна писало, що Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року.