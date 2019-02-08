У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть субсидії готівкою з березня

Рева підкреслив, що субсидії отримають ті, "хто не обманює державу"

Более 4 миллионов граждан начнут получать субсидии в наличной форме с 1 марта. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что субсидии получат те, "кто не обманывает государство".

"Что я хочу сказать по решению проблемы коммунальных тарифов и задолженности по ЖКУ. Все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но получат те, кто не обманывает государство. Кто пишет реальные доходы в своих декларациях. Таких людей, которые получают субсидии, больше 4 миллионов, которые сегодня получают субсидии и которые начнут получать субсидии в наличной форме с 1 марта", - сообщил Рева.

Напомним, глава государства Петр Порошенко заявил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Добавим также, министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что фактически субсидия превращается в соцпомощь.