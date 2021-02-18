У Кабміні розповіли, як вирішити проблему з відходами в Україні

Замміністра зазначив, що понад 20 років галузь працює за правилами, встановленими ще у 1998 році законом "Про відходи". За цей час змінилися не лише технології збирання, переробки та захоронення відходів, а й їх склад.

"Вартість реалізації сміттєпереробних проектів сягає декількох мільйонів євро, а строк окупності - не менше 10 років. Однак наразі відсутні гарантії стабільних умов роботи для інвесторів. Ситуація має змінитися із прийняттям законопроекту №2207-1д "Про управління відходами", що вже схвалений Верховною радою у першому читанні та готується до другого", - сказав замглави Міндовкілля.

За його словами, сьогодні трапляються випадки, коли відходи не доїжджають до полігону та викидаються деінде. Або кількість відходів, що потрапляє на полігон, відрізняється від зібраної перевізником у населення. У результаті полігон недоотримує кошти на забезпечення технологічних процесів.

"Ми повинні встановити чіткі правила, що кошти, які сплачує населення, будуть доходити у повному обсязі до кожної ланки системи управління відходами. Для цього має з’явитися окремий учасник - адміністратор муніципальних відходів. Саме це і передбачено законопроектом № 2207-1д", - сказав Стрілець.