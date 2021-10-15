У Кабміні розповіли про переваги угоди про відкрите небо для українців

"Коли прем'єр (Денис Шмигаль - ред.) підписував цю угоду, я зловила себе на думці, що не буде тепер внутрішніх і міжнародних рейсів. Будуть просто рейси", - сказала вона.

Стефанішина також зазначила, що угода з ЄС про відкрите небо - це велика відповідальність і на ринок найближчим часом зайдуть великі європейські авіакомпанії.

"Це дійсно сигнал для всієї світової авіаційної галузі, що з'явився величезний ринок, де можна працювати. Тому на нас тут велика відповідальність, як в уряду, швидко виконати всі параметри, що стосуються безпеки польотів", - підкреслила вона.

Віцепрем'єр додала, що уряд планує реалізувати Угоду в найкоротші терміни. Оскільки, за її словами, є дуже короткий період, щоб не розчарувати міжнародних авіаперевізників, які хочуть зайти на ринок України.