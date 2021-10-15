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У Кабміні розповіли про переваги угоди про відкрите небо для українців

Автор: Дмитрий Кузнецов

Угода між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір фактично скасує поняття внутрішні та міжнародні рейси. Договір планується реалізувати в найкоротші терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрем'єр-міністра України Ольги Стефанішиної.

"Коли прем'єр (Денис Шмигаль - ред.) підписував цю угоду, я зловила себе на думці, що не буде тепер внутрішніх і міжнародних рейсів. Будуть просто рейси", - сказала вона.

Стефанішина також зазначила, що угода з ЄС про відкрите небо - це велика відповідальність і на ринок найближчим часом зайдуть великі європейські авіакомпанії.

"Це дійсно сигнал для всієї світової авіаційної галузі, що з'явився величезний ринок, де можна працювати. Тому на нас тут велика відповідальність, як в уряду, швидко виконати всі параметри, що стосуються безпеки польотів", - підкреслила вона.

Віцепрем'єр додала, що уряд планує реалізувати Угоду в найкоротші терміни. Оскільки, за її словами, є дуже короткий період, щоб не розчарувати міжнародних авіаперевізників, які хочуть зайти на ринок України.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.

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