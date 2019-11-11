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У Кабміні розповіли, коли представлять нового голову Держгеокадастра

Новини » Політика     11.11.2019 - 14:18
У Кабміні розповіли, коли представлять нового голову Держгеокадастра
Фото: прем'єр-міністр Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На сьогодні відповідний конкурс вже завершився

У Кабінеті міністрів завершився конкурс з обрання нового глави Держгеокадастра. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді на сьогодні є так званий шорт-лист кандидатів, які можуть бути обрані в якості нового голови.

"Ми зараз вивчаємо біографії цих людей. Ми маємо намір найближчим часом провести необхідні співбесіди і прийняти рішення стосовно особи, яка буде очолювати це відповідальне відомство", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Гончарук назвав строки внесення всіх сільських земель до Держгеокадастра. За його словами, до 1 серпня наступного року повинні бути внесені абсолютно всі землі сільськогосподарського призначення.

Зазначимо, стало відомо, що фракція "Слуга народу" сьогодні обговорить скасування земельного мораторію. Зокрема, про це стало відомо після чергового відеозвернення президента Володимира Зеленського, який пояснив, що між першим і другим читанням законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення будуть внесені правки. А право продажу землі іноземцям може з'явитися тільки після того, як українці підтримають дану ініціативу на всенародному референдумі.

Гончарук просить Раду ухвалити низку земельних законопроектів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГосгеокадастрОлексій Гончарук
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