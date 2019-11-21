У Кабміні розповіли про підготовку ЗВТ з Британією після Brexit

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Україна готується до того, що уряд буде торгувати з Великобританією в умовах, коли у країни не буде угоди з Європейським союзом. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Також він додав, що Україна і Британія працюють по ряду питань.

"Є ряд питань за якими ми працюємо з Британією. По-перше, у нас є наша внутрішня домашня робота, мова йде про цілу робочій групі. Також є план дій на випадок виходу Британії з ЄС без всяких умов, ми готові до цього", - заявив міністр.

Також він додав, що в разі Brexit, у Міністерстві розуміють які будуть мита і які потрібні документи.

"Якщо відбудеться Brexit, ми розуміємо, які будуть мита, які документи не буде приймати Британія, які з'являться логістичні питання. Насправді, уряд України готується до того, що цілком можливо ми будемо торгувати з Британією в умовах, коли у них не буде угоди з ЄС загалом", - зазначив Качка.

Також міністр повідомив, що Україна намагається укласти з Британією Угоду про вільну торгівлю.

"З цих міркувань намагаємося укласти Угоду про вільну торгівлю з Британією. В принципі, воно знаходиться в межах 1-1,5 раундів переговорів. Сподіваюся, що в кінці листопада буде можливість ще раз переговорити з британським урядом угоду. Якщо знадобиться, ми його розмістимо. Британія, в принципі, пропонує досить вільний митний тариф. Тобто з багатьох питань у нас будуть досить прийнятні умови торгівлі, навіть без ЗВТ. Проблемою є те, що ніхто не може зрозуміти точного товаропотоку між Україною і Британією. Тому що будь-які товари, які потрапляють до Польщі, а потім - у Британії, вважаються частиною загальної статистики з ЄС", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що будь-які цифри, якими володіє Україна і Великобританія, можуть виявитися спекулятивними.

"Виходить, що прямі поставки з України до Британії набагато менше, ніж реальний товаропотік між країнами. Це для всіх випробування, тому що будь-які цифри, якими володіє Україна і Великобританія, можуть виявитися спекулятивними", - резюмував Качка.

Нагадаємо, раніше Тарас Качка повідомив, що під час засідання Комітету асоціації Україна-ЄС сторони провели "вступний" розмова щодо вдосконалення тексту угоди про Асоціацію. Він зазначив, що Україну в роботі над оновленням Угоди про асоціацію з Європейським союзом цікавлять три головні тематичні блоки.