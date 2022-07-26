В уряді розказали про перспективи отримання заблокованих активів Росії за кордоном

Блокування російських активів

Як зазначив Малюська, Україна співпрацює з питання блокування російських активів з західними партнерами. Є міжнародна група Freeze and Seize, куди входять представники від Єврокомісії, від різних країн, в тому числі від України, займається координацією і пошуком російських активів і їх блокуванням. І є активності окремих країн, де знаходяться російські активи, які так само досить швидко, оперативно шукають, блокують.

"Тобто якщо ми беремо частину блокування активів – воно працює практично прекрасно. Цей процес проходить, він дуже активний і він гарно йде здебільшого через те, що це вже не перший випадок, коли наші західні партнери блокують активи якоїсь країни. Механізм для цього існує", - додав він.

Вилучення коштів

Що стосується наступного кроку після блокування активів - їх вилучення у власників, тут принципово інша історія, тому що юридичних інструментів такого вилучення практично не існує.

"Крім класичних випадків: якщо це злочин, що передбачає покарання, в тому числі у вигляді конфіскації – тоді європейцям чи американцям усе зрозуміло. Якщо ж мова йде про вилучення поза вироком - вони ще з таким ніколи не зустрічалися, - сказав міністр.

За його словами, Україна зараз просуває створення таких механізмів за кордоном і процес проходить з різною швидкістю та успішністю. "Є, наприклад, закон, який прийняла Канада нещодавно щодо направлення на гуманітарні цілі, в тому числі, можливо, Україні коштів, які будуть отримані внаслідок вилучення майна. Інші країни або ж обрали вичікувальну позицію, або на ранніх стадіях законопроектної роботи", - сказав він.

Передача активів Україні

"Зараз сфокусувалися на найперспективнішому механізмі з тим, щоб отримати швидкий результат - це вилучення російських золотовалютних резервів, тому що, на нашу думку, це те, що можна імплементувати місяців за 7-8. І кошти, які можуть надійти, якщо цей механізм буде імплементований так, як ми цього хочемо - це сотні мільярдів доларів США", - повідомив Малюська.

За його словами, для того, щоби Україна отримала в спеціально створений фонд компенсації за шкоду, завдану Росією, значні суми коштів - це мова йде про золотовалютні резерви - потрібно, щоб країна, де ці кошти знаходяться, уклала відповідний міжнародний договір, де з таких активів буде знятий імунітет і де вона погодиться на передачу цих коштів в спеціальний фонд.

"По суті процедура не складна. Розробляється, погоджується текст договору, він підписується між урядами України і цієї країни, де знаходяться ЗВР. Договір ратифікується як з їхнього боку, так і з нашого. Все - далі пішов механізм імплементації, надходження коштів, їх розподіл серед постраждалих", - зазначив він.

За його словами, першою країною, скоріш за все, стане Латвія. "Вони погодилися з концептом. Відповідно, ми зараз на стадії перемовин щодо конкретного тексту договору. Я був у Ризі минулого тижня – вони його погодилися потенційно підписати і ратифікувати у вкрай стислі строки. Після Латвії, думаю, ми досить швидко знайдемо ще кілька країн зі Східної Європи, які підпишуть це так само дуже швидко і оперативно. І далі паралельно будемо штовхати вже великі країни Заходу, де, власне, і найбільше активів знаходиться", - додав міністр.