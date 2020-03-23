У Кабміні розповіли, коли пенсіонери отримають одноразові доплати

Пенсіонери отримають одноразові доплати у зв'язку з карантином через коронавірус 3 квітня. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що такі ж доплати отримають більше 4 тисяч одержувачів соціальної допомоги.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів. Таку ж саму виплату отримають більше 4 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримають цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів України під час карантину у зв'язку з коронавірусом повинен підготувати додаткові виплати пенсіонерам з низьким рівнем доходу. Він зазначав, що мова йде про тих літніх людей, які отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавируса в Україні. Так, з 17 березня припинив роботу метрополітен в Києві, Дніпрі та Харкові, з 18 числа - призупинене транспортне сполучення між містами. Всі ТРЦ закриті.