У Кабміні розповіли про новий формат співпраці з НАТО

Новий формат співробітництва між Україною і НАТО дозволить підвищити ефективність надання і використання допомоги з боку Альянсу українському уряду. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, новий формат співпраці дасть можливість українському уряду визначити пріоритетні сфери, на які необхідно спрямовувати отриману допомогу.

"Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і використання цієї допомоги, зокрема, в рамках цього механізму нам буде легше приоритезировать ті сфери, на які ми будемо направляти отриману допомогу. Зокрема, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістики", - сказав Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення оптимізувати свої механізми надання допомоги державам-партнерам і створив програму "один партнер - програма".

"У НАТО з Україною особливо глибокий і масштабний формат відносин. Україна стане прикладом для інших, потім по нашій моделі будуть вибудовуватися відносини з іншими країнами. Це ні в якій мірі не змінює суті наших відносин з Альянсом і нашої подальшої інтеграції. Мова йде про оптимізацію форми надання нам допомоги", - заявив Кулеба.

Також Кулеба зазначив, що в планах уряду в найближчі п'ять років отримати політичне рішення Альянсу про початок вступу України в НАТО.

"Політичне рішення про те, що Україна буде членом Альянсу, було прийнято ще в 2008 році. Але наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання, спільно з Альянсом, тому що інтеграція - це двосторонній процес. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми в НАТО вступимо раніше, ніж в ЄС", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня під час візиту генсека НАТО Йенса Столтенберга в Київ був схвалений третій перегляд Комплексного пакету допомоги Альянсу Україні. НАТО підтвердило готовність підтримувати реформи в Україні.

Також РБК-Україна писало, що Україна просить НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. У рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються по лінії НАТО-Україна.