У Кабміні розповіли про деталі плану відновлення України

План з відновлення України, який представлять в Лугано (Швейцарія) в найближчі дні, буде охоплювати всі сфери життя країни. Над ним працювали близько 2 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова в ефірі телемарафону.
"Це комплексний план, що стосується перерозподілу всієї економіки країни... У цьому плані є значна складова, пов'язана з гуманітарними та соціальними питаннями, реформою державного управління, з реформою Збройних сил та інші. Ті 24 робочих групи, які працювали, охоплюють всі сфери суспільного життя", - підкреслив міністр.
Також він зазначив, що під час конференції в Швейцарії представлять інвестиційні проекти, які "можуть зацікавити не тільки в плані відбудови України, а й подальшого перезавантаження економіки країни".
"Окремо (будуть представлені - ред.) інфраструктурні об'єкти, над якими працювали, і це конкретні проекти, які можуть бути реалізовані конкретними інвесторами або донорами", - додав Немчінов.
Варто зауважити, що презентація плану відбудеться 4-5 липня в місті Лугано.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував план відновлення України 1 липня під час відеоконференції з послами G7, представниками Швейцарії та міжнародних організацій.
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