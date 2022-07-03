У Кабміні розповіли про деталі плану відновлення України

"Це комплексний план, що стосується перерозподілу всієї економіки країни... У цьому плані є значна складова, пов'язана з гуманітарними та соціальними питаннями, реформою державного управління, з реформою Збройних сил та інші. Ті 24 робочих групи, які працювали, охоплюють всі сфери суспільного життя", - підкреслив міністр.

Також він зазначив, що під час конференції в Швейцарії представлять інвестиційні проекти, які "можуть зацікавити не тільки в плані відбудови України, а й подальшого перезавантаження економіки країни".

"Окремо (будуть представлені - ред.) інфраструктурні об'єкти, над якими працювали, і це конкретні проекти, які можуть бути реалізовані конкретними інвесторами або донорами", - додав Немчінов.

Варто зауважити, що презентація плану відбудеться 4-5 липня в місті Лугано.