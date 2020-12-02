У Кабміні розраховують, що дата приїзду місії МВФ визначиться в цьому році

Дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україну може стати відома в грудні. Але в Кабміні мають план Б на випадок ускладнення відносин із МВФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю журналу "Кореспондент".

Він зазначив, що в поточній ситуації затягування в переговорах з МВФ не є критичним.

"Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% — виконуються з затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року буде виконаний", - сказав Шмигаль.

В якості альтернативних джерел наповнення бюджету глава Кабміну назвав ринок зовнішніх і внутрішніх взаимствований.

"Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) — це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету та розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько $1 млрд", - зазначив Шмигаль.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

Нагадаємо, 26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.