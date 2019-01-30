У Кабміні пропонують направити 450 млн гривень на електрику для шахт

Йдеться про забезпечення оплати за спожиту електроенергію

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает направить 450 млн гривен, чтобы шахты смогли оплатить потребленную электроэнергию. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, внесенным проектом распоряжения предлагает выделить Минэнерго 450 млн гривен для обеспечения государственными шахтами оплаты потребленной электроэнергии в 2019 году. В правительстве отмечают, что ситуация с прекращением электроснабжения и откачки воды на шахтах может привести к экологической катастрофе и подтоплению территорий, на которых проживает около 1 млн человек.

Фото: проект распоряжения

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами. Бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги будут направлены на модернизацию угледобывающих предприятий. Также в порядке указано, что средства не смогут получить шахты, которые признаны банкротом или находятся в стадии ликвидации.