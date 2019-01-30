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У Кабміні пропонують направити 450 млн гривень на електрику для шахт

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 13:13
У Кабміні пропонують направити 450 млн гривень на електрику для шахт
Ілюстративне фото (УНІАН)

Йдеться про забезпечення оплати за спожиту електроенергію

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує направити 450 млн гривень, щоб шахти змогли оплатити спожиту електроенергію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, внесеним проектом розпорядження пропонує виділити Міненерго 450 млн гривень для забезпечення державними шахтами оплати спожитої електроенергії в 2019 році. В уряді зазначають, що ситуація з припиненням електропостачання та відкачування води на шахтах може призвести до екологічної катастрофи і підтоплення територій, на яких проживає близько 1 млн осіб.

 

Фото: проект розпорядження

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Також гроші будуть спрямовані на модернізацію вуглевидобувних підприємств. Також у порядку вказано, що кошти не зможуть отримати шахти, які визнані банкрутом або знаходяться в стадії ліквідації.

 

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