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У Кабміні поки не планують додаткових обмежень на торгівлю з Росією

Автор: Юрій Дощатов

Різких змін в динаміці двосторонньої торгівлі між Україною і Росією очікувати не варто. Санкції, якщо і будуть розширюватися, то несуттєво.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна - не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією".

"Ми поки не плануємо додаткових обмежувальних заходів у торгівлі з Росією. Зараз обсяги торгівлі поступово скорочуються природним шляхом",- заявив РБК-Україна заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Не планується також і вихід України з угоди про Зону вільної торгівлі з СНД. Цей договір зараз практично не регулює торговельні відносини з РФ, але зберігає умови вільної торгівлі з іншими країнами Співдружності. Деякі з них через вплив Росії навряд чи погодяться на перехід до двосторонніх торговельних угод з Україною.

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