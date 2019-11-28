У Кабміні підтвердили відмову від ямкових ремонтів доріг з 2020

В Україні з 2020 року повністю відмовляться від практики ямкового ремонту доріг. Про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, "Укравтодор" планує дотримуватися ідеї відмови від ямкових ремонтів.

"До речі, "Укравтодор" від неї почав відмовлятися ще за пана Новака (колишній в. о. глави "Укравтодору", - ред.). Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджеті-2020 на будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень. Як зазначають в уряді, у наступному році заплановано ремонт 4 тис. км доріг.

За словами Криклія, уряд буде використовувати Дорожній фонд значно ефективніше.

"Я не хочу, що ми говорили, про якісь номінальні цифри. Я хочу, щоб громадяни могли відчувати, що дороги дійсно будуються. Ми спільно з "Укравтодором" за наступний рік повинні побудувати більше 4 тисяч кілометрів доріг державного і територіального значення. Я публічно даю цю обіцянку", - заявив Криклій.