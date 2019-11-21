У Кабміні планують запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством

У Кабінеті міністрів України планують запустити електронні довіреності, які повинні знизити рівень рейдерства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

Повідомляється, що після запуску проекту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

За словами Дубілета, файли з електронними підписами більш безпечні, оскільки частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей. Він також заявив, що для впровадження цієї технології вже все готово.

"Для впровадження цього рішення є все. У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах. Саме цим ми зараз з Мін'юстом і Нотаріальної палатою і займаємося", - повідомив міністр Кабміну.

За його словами, законопроект про електронні дорученнях планують подати в найближчі тижні

"Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон в Парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнятий, електронні довіреності повинні запрацювати вже на наступний день", - написав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що Google виділив Кабміну 1000 акаунтів для переходу на їх сервіси. За його словами, інструменти Google планують використовувати в цілях економії часу.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 жовтня був опублікований закон про електронний документообіг в парламенті. Закон вносить зміни до регламенту в частині подання супровідних документів в електронному вигляді.