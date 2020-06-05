У Кабміні назвали умову ЄС для допуску туристів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, які критерії враховують країни Євросоюзу, приймаючи рішення про допуск українських туристів. За його словами, справа у ліміті кількості хворих на 100 тисяч населення.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК-Україна.

Зокрема, віце-спікер парламенту Олена Кондратюк звернулася до глави Кабміну Дениса Шмигаля із запитанням, чому з 15 червня країни ЄС не відкривають свої кордони для українських туристів. Кондратюк запитала, чи не пов'язано це з недовірою до тестування на коронавірус у нашій країні.

Шмигаль переадресував це питання Кулебі.

"Ми ведемо перемовини з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень щодо допуску громадян України немає проблеми з довірою до статистики, немає проблеми з довірою до кількості тестів", - зазначив глава МЗС.

Він пояснив, що встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення.

"Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. І незначне навіть покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в'їзд для українців буде відкритий. Хочу наголосити що це питання є одним з пріоритетних наразі і перебуває на моєму контролі", - сказав міністр.

Нагадаємо, МЗС розраховує на "сприятливе ставлення" ЄС до українських туристів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні можуть відновити авіасполучення з Австрією після 23 червня.