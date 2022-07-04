У Кабміні назвали три етапи післявоєнної відбудови України

За його словами, перший етап - це відбудова критично важливих об'єктів. На другому етапі уряд планує відновлення базової інфраструктури. Мова йде про школи, лікарні та житло.

"Друга частина - це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови", - пояснив прем'єр.

Третій етап є довгостроковою трансформацією України, яка стосується всіх сфер. Зокрема, освіти, медицини, військово-промислового комплексу. Шмигаль наголосив, що основа відновлення - люди, економіка та інфраструктура.

Глава уряду додав, що Національна рада з відновлення України розробила 24 томи напрацювань.