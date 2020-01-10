У Кабміні назвали суму коштів, закладених на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

У державному бюджеті на 2020 рік було закладено всього 40 млн гривень на компенсацію за зруйноване житло в результаті бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Руслана Калініна, це найменша сума, яку держава виділяла на компенсацію за зруйноване житло за останні 5 років. Наразі Мінветеранів розробляє порядок виділення цих коштів постраждалим.

"Ми розуміємо, що цієї суми замало, однак зараз наше міністерство розробляє порядок, як будуть виділятися ці кошти. І люди, у яких житло зруйноване, зможуть звертатися у міністерство і отримувати таку допомогу", - пояснив Калінін.

Він додав, що у 2019 році держава вперше профінансувала на півмільярда гривень програму для вимушених переселенців "Доступне житло" та програму для придбання житла в кредит під 3% річних. Однак цих коштів не вистачає на фінансування програм.

"В цілому необхідно ще десь від 6 до 10 млрд гривень для того, щоб закрити ці програми", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше директор Світового банку Сату Кахконен повідомила, що СБ приступив до напрацювання моделей економічного відновлення Донбасу. Банк досліджує моделі економічного відновлення, які можуть бути використані українським урядом.