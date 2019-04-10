У Кабміні назвали дату рішення щодо продажу "Центренерго"

Кабінет міністрів продовжив терміни розміщення акцій компанії "Центренерго", а також назвав можливу дату оголошення конкурсу з її продажу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім розпорядженням уряд продовжив терміни розміщення державного пакета акцій "Центренерго" в кількості 289 205 117 штук (78,289% капіталу) до 30 вересня 2019 року. Крім того, у супровідних документах зазначено, що згідно з дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана повторний конкурс з приватизації "Центренерго" планують оголосити 16 травня.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в грудні минулого року Фонд держмайна скасував перший конкурс з продажу "Центренерго". Приватизація зірвалася після того, як два потенційні покупці надали документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.

Для грудневої приватизації "Центрэнерго" оцінили майже в 6 млрд гривень. Згідно з меморандумом з МВФ, приватизація ряду державних компаній, зокрема і "Центренерго", має відбутися у першому півріччі 2019.