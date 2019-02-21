У Кабміні призначили нового заступника голови МінТОТ

Вороніна стала заступником міністра з питань окупованих територій

Кабинет министров Украины назначил Викторию Воронину замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное распоряжение.

В частности, распоряжением Кабмина от 20 февраля 2019 № 78-р Воронину назначили заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отметим, до этого Воронина была представителем МинВОТ и возглавляла патронатную службу министра.

Напомним, ранее в Государственном реестре избирателей рассказали, сколько переселенцев изменили место голосования. По данным службы, более 9 тысяч избирателей из Донецкой области изменили место голосования на предстоящих выборах президента Украины.

До этого на сайте МинВОТ опубликовали видеоролик о необходимых шагах для реализации избирательного права для переселенцев. Отметим, переселенцам нужно лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей, подать заявление о смене места голосования, после чего выдадут избирательное удостоверение.