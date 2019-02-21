У Кабміні призначили нового заступника голови МінТОТ

Фото: Вікторія Вороніна (MinistryforTOTandIDPs)

Вороніна стала заступником міністра з питань окупованих територій

Кабінет міністрів України призначив Вікторію Вороніну заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковане розпорядження.

Зокрема, розпорядженням Кабміну від 20 лютого 2019 № 78-р Вороніну призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Відзначимо, до цього Вороніна була представником МінТОТ і очолювала патронатну службу міністра.

Нагадаємо, раніше у Державному реєстрі виборців розповіли, скільки переселенців змінили місце голосування. За даними служби, понад 9 тисяч виборців з Донецької області змінили місце голосування на майбутніх виборах президента України.

До цього на сайті МінТОТ опублікували відеоролик про необхідні кроки для реалізації виборчого права для переселенців. Зазначимо, переселенцям потрібно особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців, подати заяву про зміну місця голосування, після чого видадуть виборче посвідчення.