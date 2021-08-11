У Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ

Уряд України у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом. На ці цілі підуть кошти в сумі 2,7 млрд доларів, які Міжнародний валютний фонд (МВФ) повинен перерахувати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко дав агентству " Інтерфакс-Україна ".

"МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - сказав Любченко.

Він нагадав, що українська влада погасила значну суму боргу в липні. "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав він.