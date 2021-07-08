У Кабміні сподіваються на підписання восени угоди про "спільне небо" з ЄС

Уруський провів офіційну зустріч із виконавчим директором Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA) Патріком Кі, під час якої сторони обговорили розвиток подальшого співробітництва між Україною та агентством.

"Україна прагне якнайшвидше інтегруватися в цивільне авіаційне співтовариство ЄС, а також ефективніше відстежувати стратегічні, організаційні та процесуальні зміни, що відбуваються в EASA і стосуються безпосередньо аспектів регулювання авіаційної діяльності", - підкреслив віце-прем'єр.

Він звернув увагу, що Україна довго йшла до підписання угоди про "спільне небо" з Євросоюзом.

"Це відкриває принципово нові можливості для співпраці України та ЄС в авіаційній сфері. Сподіваємося, що угоду буде підписано восени 2021 року", - сказав він.

За словами Уруського, Україна зацікавлена в сертифікації своєї авіаційної техніки за стандартами ЄС, адже є однією з небагатьох країн світу, яка має власну авіабудівну індустрію - виготовляє і літаки, і авіадвигуни.

Своєю чергою пан Патрік Кі повідомив, що EASA розпочала сертифікацію одного із українських авіавиробників.

Сторони домовилися створити робочу групу, яка покроково визначатиме спільні дії, щоб забезпечити процес сертифікації української авіатехніки.