У Кабміні сподіваються на підписання восени угоди про "спільне небо" з ЄС

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Україна сподівається на підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом уже восени. Раніше Рада ЄС дала згоду на її підписання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Уруський провів офіційну зустріч із виконавчим директором Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA) Патріком Кі, під час якої сторони обговорили розвиток подальшого співробітництва між Україною та агентством.
"Україна прагне якнайшвидше інтегруватися в цивільне авіаційне співтовариство ЄС, а також ефективніше відстежувати стратегічні, організаційні та процесуальні зміни, що відбуваються в EASA і стосуються безпосередньо аспектів регулювання авіаційної діяльності", - підкреслив віце-прем'єр.
Він звернув увагу, що Україна довго йшла до підписання угоди про "спільне небо" з Євросоюзом.
"Це відкриває принципово нові можливості для співпраці України та ЄС в авіаційній сфері. Сподіваємося, що угоду буде підписано восени 2021 року", - сказав він.
За словами Уруського, Україна зацікавлена в сертифікації своєї авіаційної техніки за стандартами ЄС, адже є однією з небагатьох країн світу, яка має власну авіабудівну індустрію - виготовляє і літаки, і авіадвигуни.
Своєю чергою пан Патрік Кі повідомив, що EASA розпочала сертифікацію одного із українських авіавиробників.
Сторони домовилися створити робочу групу, яка покроково визначатиме спільні дії, щоб забезпечити процес сертифікації української авіатехніки.
Нагадаємо, спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.
Детальніше про зміни після підписання договору про "відкрите небо" України та ЄС читайте у матеріалі РБК-Україна.