В Україні створять кандидатський резерв для держслужби

Фото: Сергій Трофімов (РБК-Україна)

Необхідний для створення резерву законопроект вже зареєстровано у Раді

У Офісі президента заявили, що мають намір створити кадровий резерв для державної служби, оскільки шукати компетентних людей дуже складно. При цьому зазначається, що такий резерв допоможе зібрати людей, які готові перезавантажувати владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова у Telegram.

"Створюємо кандидатський резерв! Я вже неодноразово казав, що питання "нових облич" у владі стоїть дуже гостро і знаходити їх вельми складно. Мова не просто про нові обличчя, а про компетентних, мотивованих, ефективних. Нам необхідний кандидатський резерв, який допоможе зібрати людей, які готові разом з нами перезавантажувати владу і працювати на благо українців", - написав він.

Він також зазначив, що в Україні постійно проходять конкурси на заміщення посад у владі. Перемагає один, але бере участь у цих конкурсах часом не один десяток людей. І забути про них відразу після конкурсу це "кадрове марнотратство".

Таким чином, документи учасників конкурсів будуть додані на Єдиний портал вакансій держслужби, і через нього вони автоматично запрошуються до участі в інших конкурсах.

"Бонусом для таких кандидатів є те, що вони не подають заново весь пакет документів, необхідний для участі в конкурсі. Держоргани також можуть звертатися до бази кандидатського резерву, щоб знайти собі підходящого кандидата. Термін перебування в кандидатському резерві обмежується одним роком", - пояснив Трофімов.

Він додав, що необхідний для такого резерву законопроект №3491 про внесення змін до закону України "Про державну службу" вже зареєстровано в парламенті. Його ініціатори - народні депутати Андрій Клочко, Олександр Корнієнко, Віталій Безгін і Олена Шкрум.

Трофімов упевнений в тому, що прийняття цього законопроекту дозволить ефективніше наповнювати професійними кадрами органи влади всіх рівнів.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що в Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при президентові України Володимиру Зеленскому.

Автор: Валерія Мрачковська