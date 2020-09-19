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В Кабміні виключають можливість дефолту в Україні

Україна, Субота 19 вересня 2020 18:43
В Кабміні виключають можливість дефолту в Україні
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів виключає можливість дефолту в Україні. Оголошення дефолту може негативно відбитися на співпраці з міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він навів приклад Аргентини, яка дев’ять разів оголошувала дефолт.

"Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють", - додав Марченко, говорячи про можливість оголошення дефолту в Україні.

На його думку, це не та практика, яку треба наслідувати.

"Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти", - зазначив міністр.

Раніше Марченко заявляв, що наслідки дефолту будуть плачевними для України, а економічна ситуація в країні різко погіршиться.

Перед цим заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован попереджав, що можлива відмова України платити за своїми зобов'язаннями призведе до катастрофічних наслідків.

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