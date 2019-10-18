У Кабміні виключають швидке від'єднання від енергосистеми Росії

Україна найближчим часом не зможе від'єднатися від енергосистеми Російської Федерації. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона вживає всі заходи для швидкого від'єднання від енергосистеми Росії.

"Але це сьогодні неможливо. Я сподіваюся, що за наступні три роки ми зможемо з вами створити технічні та економічні передумови для об'єднання з Європою", - зазначив Шубін.

Він також підкреслив, що історично енергосистеми Росії та України об'єднані.

"І лише частина України - Бурштинський енергоострів - має з'єднання з енергосистемою Європи. Наша мета - повністю об'єднатися з енергосистемою Європи", - додав він.

Він уточнив, що на сьогодні існує "технічний імпорт" електроенергії з Росії у вигляді "технологічних перетоків".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США допоможуть захистити енергосистему країн Балтії від кібератак Росії. Відзначимо, щоб послабити залежність від Москви, країни Балтії мають намір до 2025 року об'єднатися з енергосистемою Європи.