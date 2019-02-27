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Мінрегіону доручили облаштувати школи теплими туалетами

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 15:37
Мінрегіону доручили облаштувати школи теплими туалетами
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На сьогодні в Україні майже 700 шкіл мають зручності на вулиці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також місцевій владі до кінця року облаштувати школи теплими туалетами. Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає РБК-Україна.

На засіданні уряду міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що залишок субвенцій у розмірі 267 млн гривень цього року спрямують на проект "Гідність дитини", який передбачає облаштування туалетів всередині шкільних будівель. За її словами, на сьогодні в Україні 680 шкіл мають зручності на вулиці.

У зв'язку з цим Гройсман доручив Мінрегіону разом з місцевою владою забезпечити ці школи теплими туалетами.

"Гроші є і розуміння, але треба моніторити, щоб рівень відповідальності був. Зима на вулиці, діти ходять в холодний туалет, це просто ... немає слів. Двадцять перше століття на вулиці", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, минулого року президент Петро Порошенко ініціював виділення 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до інтернету.

У січні повідомлялося, що Кабмін передбачив 1 млрд гривень на реформу початкової освіти в 2019 році.

 

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