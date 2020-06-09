У Кабміні думають над поділом Мінекономіки

Відділення Міністерства аграрної політики від Міністерства економічного розвитку і торгівлі "на етапі дискусії". В аграрному комітеті Верховної ради незадоволені міністром Ігорем Петрашко.

Про це в йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Як повідомляється, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашко незадоволені в аграрному комітеті Верховної ради, де більшість членів фракції "Слуга народу". У Зеленського заявили, що вирішити цей конфлікт можна розділивши міністерство.

"Мабуть, заглушити ці розбіжності можна буде за рахунок поділу Мінекономіки і Мінагро, яке може відбутися найближчим часом", - пояснив співрозмовник в команді Зеленського.

Зазначимо, сам міністр Ігор Петрашко заявив, що його відносини з фракцією "Слуги народу" "знаходяться в абсолютно нормальною, робочої і конструктивній площині".

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав повноваження формування державної політики у сфері праці від Міністерства соціальної політики в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.